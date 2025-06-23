Блогера оштрафовали за насмешки над девушкой, убитой им более 10 лет назад

Фрунзенский суд Владивостока обвинил Виктора Коэна в публикации в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство (по ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Он продавал провокационный мерч с насмешками над Галиной Колядзинской — убитой им более десяти лет назад девушкой. Господину Коэну назначили штраф в размере 60 тыс. руб.

На одной из футболок, в частности, фигурировала надпись «Мясорубка правосудия». По версии следствия, Виктор Коэн именно в мясорубке измельчил останки жертвы. Другие предметы одежды содержали принты с кадрами допроса и фразой «It’s all about moon». Помимо мерча господин Коэн публиковал в TikTok видео с насмешками над погибшей и давал интервью, где заявлял, что ему нравится привлекать к себе внимание.

Убийство Галины Колядзинской произошло во Владивостоке в 2011 году. Девушка пропала, а ее сожитель Виктор Коэн признался в преступлении. Позднее он заявил, что сделал это под давлением полиции. Суд признал Виктора Коэна виновным, и он отбывал наказание почти десять лет.