УФАС выявило нарушения в закупках химреагентов на Ставрополье

Краевое управление Федеральной антимонопольной службы выявило нарушения закона о защите конкуренции в министерстве ЖКХ Ставропольского края. Ведомство приобретало химические реагенты для очистки воды преимущественно у одного поставщика, хотя такие покупки должны были проходить через торги, сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Антимонопольщики обратили внимание на утвержденное министерством положение. Документ разрешал ГБУ СК «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» приобретать химикаты у единственного поставщика якобы для бесперебойной работы гидроузлов. Однако в УФАС установили, что это основание было надуманным.

Проверка закупок показала: из 22 контрактов на поставку коагулянтов только один заключили по конкурентной процедуре. Остальные прошли без торгов, что предоставило преимущество ограниченному кругу поставщиков и лишило других возможности участвовать. При этом у министерства ЖКХ не было оснований для такого решения, поскольку потребность в товаре оставалась прогнозируемой и стабильной. Закон допускает подобную схему только в исключительных ситуациях, например, при ликвидации чрезвычайных происшествий.

Министерству предстоит пересмотреть положение о закупках — соответствующее предписание уже выдал краевой УФАС.

Как писал ранее «Ъ-Кавказ», УФАС Ставропольского края выдало предупреждение региональному министерству дорожного хозяйства за незаконное расширение видов деятельности подведомственного ГУП СК «Крайтранс».

Николай Аксенов