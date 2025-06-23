Экстренные службы Ростова переведены на круглосуточное дежурство до 25 июня

Глава администрации города Ростова-на-Дон Александр Скрябин перевел экстренные и коммунальные службы города на режим повышенной готовности до 12:00 25 июня. Об этом господин Скрябин сообщил в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

В связи с введением особого режима силы РСЧС и сотрудники администрации Ростова начали круглосуточные дежурства в оперативном городском штабе.

В случае возникновения опасной ситуации дежурные направят сформированные бригады для ликвидации чрезвычайных происшествий и оповестят жителей. При необходимости власти могут объявить эвакуацию, поясняют в сообщении.

Согласно информации, введенные меры направлены на оперативное предотвращение чрезвычайных ситуаций, сокращение ущерба и потерь при их возникновении, а также повышение устойчивости и безопасности организаций.

Валентина Любашенко