Экстренные службы Ростова переведены на круглосуточное дежурство до 25 июня
Глава администрации города Ростова-на-Дон Александр Скрябин перевел экстренные и коммунальные службы города на режим повышенной готовности до 12:00 25 июня. Об этом господин Скрябин сообщил в своем telegram-канале.
Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ
В связи с введением особого режима силы РСЧС и сотрудники администрации Ростова начали круглосуточные дежурства в оперативном городском штабе.
В случае возникновения опасной ситуации дежурные направят сформированные бригады для ликвидации чрезвычайных происшествий и оповестят жителей. При необходимости власти могут объявить эвакуацию, поясняют в сообщении.
Согласно информации, введенные меры направлены на оперативное предотвращение чрезвычайных ситуаций, сокращение ущерба и потерь при их возникновении, а также повышение устойчивости и безопасности организаций.