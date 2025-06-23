В районе Хабаровского края ввели режим ЧС из-за подтоплений

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края на выходных из-за дождей резко поднялась вода в трех реках: Чемчуко, Чегдомыне и Ургале. В результате подтопило 36 жилых домов в поселках Нижний Чегдомын и Ургал-1. В районе введен режим ЧС, сообщило краевое правительство.

Власти создали штаб по ликвидации последствий непогоды. В Новом Ургале развернут временный пункт размещения в железнодорожном лицее им. Абрамова. Сколько человек эвакуировано, не уточняется.

В поселке Ургал-1 объявлена эвакуация селян, сообщили «Ъ» в администрации Верхнебуреинского района. Жителей на лодках перевозят в частности в Новый Ургал. По данным ГУ МЧС, в речном бассейне региона сохраняются средние уровни воды, но местами фиксируются повышенные.