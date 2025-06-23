Эвакуация поселка из-за паводка на реке Ургал проводится в Хабаровском крае

Угроза подтопления паводком жилья внезапно выросла на территории поселка Ургал-1, объявлена эвакуация селян, сообщили «Ъ» в администрации Верхнебуреинского района Хабаровского края. Уровень реки Ургал начал расти минувшей ночью после сильных дождей, вода заходит на участки.

В настоящий момент уже подтоплено несколько домов. Жителей на лодках перевозят в безопасные места, в частности в Новый Ургал, где у многих из них также есть жилье.

По информации ГУ МЧС по региону, в речном бассейне региона пока сохраняются средние уровни воды, но местами фиксируются повышенные. Выше нормы на 0,5–1,5 м уровень воды на реке Амур на участке у сел Малмыж и Нижнетамбовское, а также на реках Бурея, Ниман, Тырма, Кур и Мая. Поднимается вода и на Бурее, Тырме, Амгуни, Урми (поймы этих рек подтоплены) — от 20 см до 109 см в сутки.

Эрнест Филипповский, Хабаровск