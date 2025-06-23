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Радиационный фон на Дону находится в пределах установленных норм

На всей территории Ростовской области случаев загрязнения окружающей среды выявлено не было. Об этом сообщают специалисты Северо-Кавказской УГМС.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным на 21 июня 2025 года, интенсивность излучения вблизи объектов, которые являются потенциально опасными в ЮФО, колебалась в пределах от 0,09 до 0,18 микрозиверта в час.

В зоне Ростовской АЭС уровень излучения составил от 0,10 до 0,17 микрозиверта в час. Ни один из показателей не выходит за рамки обычного радиационного фона и не представляет угрозы для жизни или благополучия населения, поясняют в сообщении.

Мария Хоперская

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