«Оклахома» стала чемпионом НБА

Клуб «Оклахома-Сити Тандер» в седьмом матче финальной серии play-off обыграл «Индиана Пейсерс» и стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthew Stockman-Pool Photo / Imagn Images / Reuters Фото: Matthew Stockman-Pool Photo / Imagn Images / Reuters

Решающая встреча, прошедшая на паркете «Оклахомы», завершилась со счетом 103:91. Самым результативным игроком матча стал защитник «Тандера» Шэй Гилджес-Александер. Он набрал 29 очков. Также Гилджес-Александер был признан самым ценным игроком финальной серии play-off. Ранее он стал MVP регулярного чемпионата. В составе «Индианы» больше всего очков набрал защитник Беннедикт Матурин (24).

В предыдущих стадиях play-off «Оклахома» оказалась сильнее «Мемфис Гриззлс» (4:0), «Денвер Наггетс» (4:3) и «Миннесота Тимбервулвс» (4:1). В последний раз команда выигрывала чемпионат НБА в 1979 году, тогда клуб базировался в Сиэтле и назывался «Сиэтл Суперсоникс». «Индиана», ни разу не становившаяся чемпионом, во второй раз в своей истории дошла до финала. В 2000 году клуб уступил «Лос-Анджелес Лейкерс».

Таисия Орлова