ФСБ показала видео задержания подозреваемых в хищении алмазного сырья АЛРОСА

ФСБ опубликовала видео задержания предполагаемых участников банды, похищавших алмазное сырье АЛРОСА для его отправки контрабандой в Армению. В числе задержанных — сотрудница компании.

На видео показано задержание нескольких подозреваемых. К одному из них силовики ворвались в квартиру. Мужчина заявил, что работает курьером. «Мне сказали — отвези, дай этому человеку»,— сказал задержанный, его имя не приводится.

На кадрах также показана сотрудница АЛРОСА. По данным следствия, она перевозила алмазное сырье в том числе в футляре для очков.

По версии правоохранительных органов, хищения осуществлялись в период с сентября 2024-го по январь 2025 года. При попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 1,7 млн руб. задержаны сотрудница компании Валентина Матющенкова, ее сын Алексей Матющенков, предположительно выступавший посредником, а также Армен Петросян и Арман Саакян. Последних следствие считает ответственными за контрабанду. СКР возбудил дело по ч. 4 ст. 158 (кража) и ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных камней или металлов).