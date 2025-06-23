Нижегородца задержали по обвинению в создании интернет-магазина наркотиков

В Нижнем Новгороде арестовали ранее неоднократно судимого 44-летнего местного жителя, обвиняемого в попытке незаконного распространения наркотиков через интернет-магазин. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД 23 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Как полагает следствие, фигурант организовал интернет-магазин и лично работал курьером. В его телефоне нашли координаты закладок, подготовленных к реализации. При обыске у обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотиков) изъяли два газетных свертка с растительным веществом, баночку с наркотиком, электронные весы, пакеты, изоленту, магниты и сотовый телефон. Также следователи выявили восемь оборудованных закладок: пять в Приокском и три в Ленинском районе. Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества — это конопля, гашиш, марихуана общим весом около 20 граммов.

По предъявленной статье обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы, расследование продолжается.

Галина Шамберина