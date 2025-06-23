Суд продлил на полгода конкурсное производство в компании «Альфастрой»

Арбитражный суд Челябинской области продлил процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Альфастрой» бывшего депутата челябинской гордумы Олега Иванова еще на полгода, до 19 декабря. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Компания «Альфастрой», ранее строившее крупные социальные объекты в Челябинске, находится в процессе конкурсного производства с декабря 2023 года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сумма требований кредиторов составляет около 1 млрд руб. Более 800 млн компания задолжала Федеральной налоговой службе. Владелец и директор «Альфастроя» Олег Иванов с июня 2023 года находится в следственном изоляторе по обвинению в уклонении от уплаты налогов, преднамеренном банкротстве и других экономических преступлениях.

В мае этого года суд в рамках дела о банкротстве «Альфастроя» арестовал имущество господина Иванова и его супруги экс-депутата областного законодательного собрания Татьяны Завгородней на сумму более 1 млрд руб. Такие обеспечительные меры приняты по заявлению конкурсного управляющего строительной компании о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.