27% челябинцев считают ипотеку выгоднее аренды жилья

По данным исследования, проведенного агентством SuperJob, 27% экономически активных жителей Челябинска уверены, что взять ипотеку выгоднее, чем арендовать жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно результатам опроса SuperJob, лишь небольшая часть челябинцев считает ипотеку более выгодным вариантом. 36% участников исследования отдали предпочтение аренде, а 37% затруднились с выбором. Сторонники ипотеки аргументируют свою позицию возможностью платить за собственное жилье при наличии стабильного дохода. «Лучше вкладывать деньги в свою недвижимость, чем выплачивать чужую ипотеку через арендную плату», — отмечают некоторые участники опроса. Противники ипотечных программ указывают на высокие процентные ставки и финансовые риски. «При сегодняшних ставках переплата за квартиру превышает ее реальную стоимость в два-три раза»,— комментируют скептики. Многие также опасаются возможной потери работы и последующей неплатежеспособности.

Женщины чаще мужчин поддерживают ипотеку (28% против 26%). Наибольшее число сторонников кредитования наблюдается в возрастной группе 35-45 лет (29%), тогда как среди молодежи до 35 лет этот вариант поддерживают лишь 19%.

Финансовый фактор также играет важную роль. Среди жителей с доходом свыше 100 тыс. руб. 44% предпочитают аренду, в то время как в группе с заработком до 50 тыс. руб. ипотеку считают выгодной 33% опрошенных.

Татьяна Андреева