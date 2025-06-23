В Уфе арестовали бизнес-партнера бывшего депутата горсовета

Советский райсуд Уфы арестовал до 19 августа бывшего заместителя начальника управления земельных ресурсов мэрии Уфы, юриста Рустама Нурисламова. Ему инкриминируют совершение коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 4 ст. 204 УК РФ), сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе райсуда. Подробности уголовного дела неизвестны.

Рустам Нурисламов, по данным собеседников «Ъ-Уфа», был бизнес-партнером известного в Уфе юриста и экс-депутата горсовета Вадима Рамазанова. В 2023 господин Рамазанов был признан виновным по коррупционному делу, получившему в СМИ название «прокурорского», и приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Позже Мосгорсуд снизил наказание до трех лет.

Венера Хисамова