Сельсовет в Башкирии будет платить по 100 тысяч рублей за рекрутинг в армию
Из бюджета Новокаинлыковского сельсовета Краснокамского района Башкирии будут выплачивать по 100 тыс. руб. за привлечение контрактников. Соответствующее решение, утвержденное временным исполняющим обязанности председателя сельсовета Эльвирой Хабибуллиной, опубликовано в базе нормативных актов Министерства юстиции России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Деньги будут перечисляться в том случае, если военнослужащие подписали контракт именно в Краснокамском районе. На получение выплат не могут претендовать чиновники и муниципальные служащие, военные, сотрудники правоохранительных органов и военкоматов.
В апреле выплаты за рекрутинг контрактников анонсировала администрация Калтасинского района.
По данным сайта поселения, доходы и расходы бюджета Новокаинлыковского сельсовета в 2025 году должны составить по 7,5 млн руб.