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Сельсовет в Башкирии будет платить по 100 тысяч рублей за рекрутинг в армию

Из бюджета Новокаинлыковского сельсовета Краснокамского района Башкирии будут выплачивать по 100 тыс. руб. за привлечение контрактников. Соответствующее решение, утвержденное временным исполняющим обязанности председателя сельсовета Эльвирой Хабибуллиной, опубликовано в базе нормативных актов Министерства юстиции России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Деньги будут перечисляться в том случае, если военнослужащие подписали контракт именно в Краснокамском районе. На получение выплат не могут претендовать чиновники и муниципальные служащие, военные, сотрудники правоохранительных органов и военкоматов.

В апреле выплаты за рекрутинг контрактников анонсировала администрация Калтасинского района.

По данным сайта поселения, доходы и расходы бюджета Новокаинлыковского сельсовета в 2025 году должны составить по 7,5 млн руб.

Идэль Гумеров

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