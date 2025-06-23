Депутаты Госдумы встретились с родителями учеников школ Ижевска по реорганизации

Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев встретился с родителями учеников ижевских школ, выступающих против реорганизации учебных учреждений. Об этом народный избранник сообщил в Telegram. Ранее родители из школы №28 записали к нему видеообращение.

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«Обсудили все проблемы, которые возникают в связи с реорганизацией. Целый ряд замечаний и недовольство родителей совершенно обоснованы. Из них важнейшее — отсутствие необходимой информации. Она не доводилась и не обсуждалась с родительской общественностью»,— сказал господин Исаев. Депутат Госдумы добавил, что по итогам встречи было принято решение провести серию дополнительных совещаний на уровне правительства Удмуртии с участием «всех заинтересованных лиц».

Встреча состоялась 20 июня. В ней приняли участие представители правительства республики, администрации и гордумы Ижевска, профсоюза работников образования, родители учеников ижевских школ №65, №20, №67 и №28.

Напомним, родители учеников ижевских школ, попавших под реорганизацию, начали массово жаловаться на переполненность учебных заведений. В частности, они указывают на превышение количества учеников школы №20 в 1,6 раза: в ней обучается 1,3 тыс. детей при норме в 825. Следственные органы проводят проверки.

Горадминистрация ссылается на систему подушевого финансирования и называет решения о реорганизации «правильными», потому что это позволяет закрывать ставки педагогов. Эксперты заявляют о «неизбежном процессе» объединения, но отмечают, что это «не единственный путь» и региону надо активнее включаться в федеральные программы по строительству и ремонту школ, а также решать проблему дефицита педагогов на республиканском уровне.

Подробнее о реорганизации ижевских школ читайте в материале «Объединяй и властвуй».