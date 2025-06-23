В Ростове из-за летних нагрузок на энергосеть ожидаются веерные отключения
В Ростове-на-Дону пройдут веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на одну из управляющих компаний города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что жители города уже столкнулись с перебоями электричества. Они происходят вне установленного графика и без предварительного уведомления.
Причиной таких отключений стала повышенная нагрузка на энергосистему региона в летний период. Пик нагрузки пришелся на середину июня, они продолжатся до конца сентября.