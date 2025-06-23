В Ростове из-за летних нагрузок на энергосеть ожидаются веерные отключения

В Ростове-на-Дону пройдут веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на одну из управляющих компаний города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что жители города уже столкнулись с перебоями электричества. Они происходят вне установленного графика и без предварительного уведомления.

Причиной таких отключений стала повышенная нагрузка на энергосистему региона в летний период. Пик нагрузки пришелся на середину июня, они продолжатся до конца сентября.

Мария Хоперская