В Ростове ожидается ветер до 23 м/с

В Ростове ожидаются грозовые ливни с градом и ветром до 23 м/с. Штормовое предупреждение объявили до утра 24 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 05:00 до 07:00 и до конца дня 23 июня, а также ночью и утром 24 июня.

Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать меры предосторожности и избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами. Кроме того, есть опасность аварий на дорогах. Водителям следует быть острожнее.

Мария Хоперская