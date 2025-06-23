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В Ростове ожидается ветер до 23 м/с

В Ростове ожидаются грозовые ливни с градом и ветром до 23 м/с. Штормовое предупреждение объявили до утра 24 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 05:00 до 07:00 и до конца дня 23 июня, а также ночью и утром 24 июня.

Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать меры предосторожности и избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами. Кроме того, есть опасность аварий на дорогах. Водителям следует быть острожнее.

Мария Хоперская

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