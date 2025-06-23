Челябинские автоинспекторы выявили 228 пьяных водителей за неделю

За прошедшую неделю сотрудники ГАИ Челябинской области задержали 228 водителей в состоянии опьянения, 25 из них ранее уже привлекались за подобные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

203 водителя привлечены к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования. Их ждет штраф в 45 тыс. руб. и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

25 нарушителей, пойманных за повторное вождение в пьяном состоянии, будут судить по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Им грозит до трех лет лишения свободы, а их автомобили могут конфисковать в пользу государства.

Анастасия Гемель