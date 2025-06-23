В Таганроге ситуацию с аварийным домом взял на контроль следком

Следственный комитет России взял под контроль ситуацию с нарушением прав жителей многоквартирного дома в Таганроге, признанного аварийным в октябре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Поводом для проверки послужило обращение одной из жительниц в социальных сетях. Женщина сообщила о бездействии властей в предоставлении благоустроенного жилья, поясняют в сообщении.

По информации регионального следкома, дом 1983 года постройки признали аварийным из-за угрозы обрушения. После этого жильцов экстренно переселили во временные пункты размещения. Однако люди до сих пор не получили положенного жилья.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Максиму Шищенко возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко