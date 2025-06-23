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Ставрополье запускает экологический туризм на ветропарках

Кочубеевская ветроэлектростанция станет туристическим объектом

Власти Ставропольского края готовят экскурсионную программу на Кочубеевской ветроэлектростанции. Проект реализуется совместно с госкорпорацией «Росатом», сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Ставрополье – один из лидеров зеленой энергетики в России. В крае действует уже 7 ветроэлектростанций. И мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали о том, как из ветра добывается энергия»,– написал губернатор.

Экскурсии рассчитаны на школьные и студенческие группы, а также туристов. Профессиональные гиды расскажут об истории развития ветроэнергетики и преимуществах отрасли. Участники узнают о составе ветроустановок, принципах их работы и объемах производимой энергии. В программу включено развенчание мифов о ветроэнергетике.

Владимир Владимиров подчеркнул важность зеленой энергетики для региона с крупнейшим курортным центром Кавказских Минеральных Вод. Альтернативные источники энергии повышают энергетический потенциал края и снижают нагрузку на окружающую среду за счет сокращения выбросов в атмосферу.

Глава региона отметил, что край продолжает развивать ветроэнергетику и готовит новые проекты создания ветроэлектростанций. Дату запуска экскурсий на Кочубеевский ветропарк и информацию о записи власти сообщат дополнительно.

Николай Аксенов

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