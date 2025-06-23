В Ярославской области задержаны 34 пьяных водителя

В Ярославской области за последние выходные задержаны 34 водителя в состоянии опьянения. Трое из них нарушили закон повторно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Госавтоинспекция напоминает, что за вождение в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф в 45 тыс. рублей и лишение прав на 1,5-2 года. За повторное нарушение — уголовная ответственность, включая штрафы до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы или лишение свободы до 2 лет. Возможна конфискация автомобиля.

Для тех, кто ранее был привлечен к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, наказания ужесточаются. Им грозят штрафы до 500 тыс. рублей, исправительные работы или ограничение свободы до 3 лет, а также лишение права занимать определенные должности на срок до 6 лет.

Антон Голицын