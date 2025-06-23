В Ульяновской области суд рассмотрит дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков

Прокурор Мелекесского района Ульяновской области направил в суд уголовное дело с утвержденным обвинением в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч. 3, «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере). Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 16 апреля ранее судимый житель по полученному через мессенджер указанию определенного лица разместил в тайниках для сбыта синтетические наркотические средства. Однако в тот же день его задержали в ходе спецмероприятий возле одного из домов на ул. Чехова в Димитровграде.

Руфия Кутляева