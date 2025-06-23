Томская прокуратура требует отменить сделку по продаже 170 га земли

Прокуратура Томской области направила в арбитражный суд иск, требуя признать незаконной сделку по продаже 170 га сельскохозяйственных угодий в Кожевниковском районе. Об этом рассказали в надзорном ведомстве, которое выявило факт передачи по заниженной стоимости земель в главном аграрном районе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Прокурорская проверка установила, что администрация Малиновского сельского поселения Кожевниковского района передала сельскохозяйственной организации пару земельных участков общей площадью около 170 га. Имущество было реализовано без проведения конкурентных процедур и по цене на 85% ниже кадастровой стоимости.

Илья Николаев