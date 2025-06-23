На Чебоксарском электроаппаратном заводе (ЧЭАЗ) запустили вторую очередь модернизированного гальванического производства в преддверии Дня республики. Инвестиции составили около 300 млн руб., часть средств была получена из федерального бюджета. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии запустили вторую очередь гальванического производства за 300 млн рублей

Фото: Пресс-служба Чебоксарского электроаппаратного завода В Чувашии запустили вторую очередь гальванического производства за 300 млн рублей

Фото: Пресс-служба Чебоксарского электроаппаратного завода

На обновленных четырех участках общей площадью 600 кв. м разместили 105 единиц оборудования для нанесения серебряных и кадмиевых покрытий. Кадмирование предназначено для защиты от коррозийных процессов деталей, которые находятся во влажных и обогащенных солями условиях.

«Использование отечественного оборудования, отвечающего всем современным требованиям экологической и промышленной безопасности, позволило ЧЭАЗ значительно снизить экологическую нагрузку, оптимизировать расходы на утилизацию отходов и обработку сточных вод», — отметил генеральный директор предприятия Александр Горелов.

Автоматизация производства сократила цикл изготовления деталей, повысила энергоэффективность и качество наносимых покрытий. Ранее в рамках первого этапа модернизации предприятие запустило пять обновленных гальванических линий и планирует перейти к третьей очереди реконструкции. Суммарные затраты на три этапа модернизации составят около 1,4 млрд руб.

Анар Зейналов