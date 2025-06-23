В Ижевске заменили 1 км трамвайных путей на улице Кирова

В Ижевске отремонтировали 1 км трамвайных путей на участке ул. Кирова от ул. Пушкинской до ул. Удмуртской, сообщили в администрации города. Движение трамваев открыли 23 июня в 04.50. Работы велись в выходные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Администрации города Фото: пресс-служба Администрации города

В пятницу ночью рабочие демонтировали старые рельсы и шпалы, а также подготовили котлован к укладке нового балластового слоя. В субботу на участке уложили балластовый слой и 1 км одиночного пути. В воскресенье новые рельсы прикрепили к шпалам, провели балластировку, подъемку и выправку пути. Были проведены необходимые работы для установления новых путей.

Напомним, до конца года в Ижевске планируют капитально отремонтировать 5 км трамвайных путей. Ремонт коснется перекрестков Карла Маркса—Бородина, Карла Маркса—Чугуевского, а также участков ул. Карла Маркса, Кирова, Шишкина и 4-я Подлесная. Стоимость ремонта составит 428 млн руб. Они направлены из регионального бюджета.