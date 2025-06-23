Волгоградка пойдет под суд за мошенничество с соцвыплатами на 1,3 млн рублей

В Волгограде суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с социальными выплатами на сумму 1,3 млн руб. (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) в отношении местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Согласно релизу, в 2015 году фигурантка приняла решение незаконно оформить себе инвалидность — у нее не было заболеваний, она не проходила медицинское освидетельствование. Волгоградке на незаконных основаниях установили II группу инвалидности с формулировкой «общее заболевание». Она отправилась в отделение Пенсионного фонда, взяв с собой фиктивный акт освидетельствования и написав заявление о назначении соцвыплат.

Работники фонда назначили фигурантке страховую пенсию по инвалидности, она получила единовременные и ежемесячные денежные выплаты. В дальнейшем жительница Волгограда два раза продлевала фиктивный статус.

На расчетные счета фигурантки с декабря 2015 года по апрель 2025 года незаконно поступила сумма в размере 1,3 млн руб. Следственный отдел по Центральному району Волгограда завершил расследование уголовного дела. Женщина полностью признала свою вину, частично возместила ущерб. Материалы направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов