Мотоциклист погиб в ДТП с Toyota в Михайловске

В Михайловске Ставропольского края 29-летний водитель мотоцикла погиб в результате столкновения с Toyota. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 58-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем Toyota RAV4, выезжая со второстепенной дороги, не уступила дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной дороге,

«Установлено, что погибший ранее привлекался к административной ответственности восемь раз. У него взяли биологическую жидкость для определения состояния опьянения. Водитель Toyota в момент аварии была трезва»,— рассказал начальник отдела Госавтоинспекции Отдела МВД России Шпаковский Александр Дорохин..

По факту ДТП проводится проверка. На месте работает следственно-оперативная группа.

Николай Аксенов