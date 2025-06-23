В Ярославль на неделе придут затяжные дожди

В Ярославле на этой неделе потепление не прогнозируется, однако вновь ожидаются дожди. Прогноз публикует Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Понедельник, 23 июня, станет одним из самых прохладных дней недели — в городе ожидается +19°С и облачная погода с прояснениями. Во вторник будет немного теплее: до +22°С и также без осадков. В среду, 25 июня, начнутся затяжные дожди, температура воздуха будет около +21°С.

В четверг облачно, дождь и +19°С. В пятницу и субботу, 27 и 28 июня, незначительно потеплеет, до +21°С, но также прогнозируются небольшие дожди. В воскресенье осадков не ожидается, температура воздуха днем — +20°С.

По ночам будет +9…+12°С.

Алла Чижова