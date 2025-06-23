Сочи вошел в топ направлений для отдыха с питомцами

В июне Сочи и Москва заняли второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха с питомцами. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, города собрали по 5% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В Сочи путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. На курорте средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,4 тыс. руб.

В Москве путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения в столице России составляет 6 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха с питомцами занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 14% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,6 тыс. руб.

Третье место занял Краснодар. Столица Кубани собрала 4% бронирований с питомцами. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха с питомцами также вошел еще один город Краснодарского края. Ейск занял седьмое место. В курортном городе путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,6 тыс. руб.

Мария Удовик