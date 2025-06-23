В Балтайском районе оборудуют контейнерные площадки по решению суда

Суд по иску прокуратуры обязал администрацию Балтайского района Саратовской области оборудовать контейнерные площадки. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что администрация Балтайского района по месту нахождения мусоросборников не приняла надлежащие меры по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов. Речь идет об отсутствии бетонного или асфальтового покрытия на контейнерных площадках, а также ограждения.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать администрацию района оборудовать контейнерные площадки. Суд удовлетворил требование, прокуратура проконтролирует исполнение решения.

Павел Фролов