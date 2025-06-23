В Перми откроется первое кафе федеральной сети японских панкейков Fluffy

В Пермь заходит федеральная сеть кафе Fluffy, специализирующаяся на японских панкейках. Как сообщает ИА «Текст», торговая точка откроется на фуд-корте ТРЦ «Планета». По данным команды проекта, запуск заведения намечен на 1 августа. Пермское кафе Fluffy откроют по франшизе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Как указано на сайте сети, в заведениях компании подают суфле-панкейки, хлопковые чизкейки, напитки с сырной пенкой и другие блюда. Точки Fluffy функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Сочи, Тюмени, Краснодаре и на Сахалине.