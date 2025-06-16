Летом 2025 года жители Петербурга стали на 23% активнее искать работу

Эксперты hh.ru сообщили о росте конкуренции за рабочие места в Санкт-Петербурге. В пресс-службе сервиса отметили, что этим летом жители города стали на 23% чаще искать работу и подработку. За последние 30 дней более 535 тыс. петербуржцев вышли на рынок труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Руководитель пресс-службы hh.ru по Центральному и Северо-Западному федеральным округам Мария Бузунова отметила, что активность соискателей привела к увеличению конкуренции. В начале лета 2024 года на одну вакансию в среднем приходилось 4,1 резюме, а сейчас этот показатель достиг 6,1. Таким образом, за год конкуренция за рабочие места в Петербурге выросла на 2 пункта.

«Эта динамика еще укладывается в норму для рынка труда, но свидетельствует о качественных изменениях в структуре рынка труда Петербурга»,— пояснила госпожа Бузунова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что, согласно исследованию компании, развитость региона при выборе места жительства в приоритете у 42% петербуржцев.

Дарья Астанина