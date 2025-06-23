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В Кировском районе Екатеринбурга закроют проезд ради строительных работ

С 8 июля на двух улицах в Кировском районе Екатеринбурга будет закрыт проезд для транспорта. Как сообщили в городской администрации, ООО «Специализированный застройщик «Малышева» будет проводить работы по переустройству и подключению канализации и холодного водоснабжения.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Движение будет ограничено до 5 августа в районе от дома №39 до дома №58 на ул. Студенческая, до 25 августа — от дома №145 до дома №145аи на ул. Малышева. После окончания работ планируется восстановить элементы благоустройства.

Напомним, в Екатеринбурге с 20 июня по 31 августа будет поэтапно закрываться улица Волгоградская. Там будет проводить работы по модернизации тепломагистрали АО «Екатеринбургская теплосетевая компания». Для автомобилей будет организован объезд закрытого участка.

Ирина Пичурина

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