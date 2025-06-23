Суд ликвидировал фонд признанного иноагентом «Мемориала»

Тверской суд Москвы ликвидировал Фонд содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал» (международное общество «Мемориал» признано в РФ иностранным агентом и ликвидировано). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Фонд был создан в 2013 году.

С просьбой о ликвидации обратился учредитель фонда, соответствующее решение приняли на заседании правления. В иске уточнялось, что у фонда нет имущества для ведения его работы. Фонд фактически не осуществлял деятельность, на счетах не было денежных средств.

Суд постановил ликвидировать фонд и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц.

Минюст объявил правозащитный центр «Мемориал» иностранным агентом в 2014 году. В 2016 году иноагентом был объявлен «Международный Мемориал». В 2021 году обе организации были ликвидированы по решению Верховного суда.