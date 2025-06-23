Жители 35 населенных пунктов Ставропольского края останутся без электричества

В 35 населенных пунктах Ставропольского края из-за плановых работ временно отключат электроснабжение. Об этом сообщила компания «Ставропольэнергосбыт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Ставрополе без света останутся жители улицы Ленина и Пржевальского с 9:00 до 12:00. В Пятигорске отключения пройдут на улицах Вишневой, Щорса, Саперной и Пащенко с 8:30 до 12:00.

Наиболее длительные отключения запланированы в Минеральных Водах — с 8:00 до 17:00 без электричества останутся жители улиц Интернациональной, Аэропорта, Кирова, Горького и других.

Полностью на весь рабочий день отключат электроснабжение в 11 населенных пунктах: селах Долгая Балка, Казгулак, Киевское, Кендже-Кулак, аула Сабан-Антуста, хуторе Веселый и поселках Березовский, Поперечный, Красочный, Горлинка, Малоипатовский и Новокрасочный.

О том, когда электричество включат, пока не сообщается.

Мария Хоперская