Челябинская область в топ-15 регионов по социально-экономическому положению

Челябинская область по итогам 2024 года заняла 13 место в списке регионов по социально-экономическому положению. Субъект получил 68,4 интегральных балла согласно рейтингу «РИА Новости».

За год Челябинская область поднялась в списке на одно место, прибавив 1,9 балла.

В топ-5 регионов попали Москва (95 баллов), Санкт-Петербург (90,9), Республика Татарстан (86,8), Московская область (85) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (80). Последние места в рейтинге заняли Республика Тыва (15,5), Еврейская автономная область (17,3) и Республика Ингушетия (18,8).

Методика основана на агрегировании различных показателей, характеризующих социально-экономическое положение регионов: показатели масштаба и эффективности экономики, бюджетной и социальной сфер. На первом этапе рассчитали рейтинговый балл субъекта по каждому показателю, на втором — по группе факторов, на третьем — интегральный рейтинг.

Виталина Ярховска