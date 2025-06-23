В Катав-Ивановском районе в ДТП погиб водитель грузовика

После возгорания грузовиков в Катав-Ивановском районе погиб один из водителей, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, днем 22 июня 44-летний водитель грузовика MAN двигался по федеральной трассе М5 «Урал». При неустановленных обстоятельствах он выехал на встречную полосу в запрещенном месте, где столкнулся с бензовозом FAW под управлением 49-летнего водителя. Автомобили загорелись. Водитель MAN погиб на месте, второго участника аварии с травмами доставили в медицинское учреждение.

Ранее «Ъ-Южный Урал» по информации пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области сообщал, что в ДТП погибли два человека. Однако позже второго водителя нашли в лесополосе около дороги.

Виталина Ярховска