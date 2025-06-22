В Челябинской области два человека погибли при ДТП с бензовозом

В Катав-Ивановском округе Челябинской области произошла авария с участием трех грузовиков. В результате столкновения погибли двое человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Авария произошла сегодня на 1662 километре трассы М5. По предварительным данным, после столкновения трех грузовиков, включая бензовоз, произошел разлив топлива. Из-за этого два автомобиля загорелись.

На месте работают спасатели и пожарные. Движение на этом участке трассы приостановлено, объезд организован через Юрюзань.

Ольга Воробьева