Суд запретил продавать недвижимость пермского бизнесмена в элитном коттеджном поселке под Москвой

Арбитражный суд Московской области 17 июня утвердил положение о порядке, условиях и сроках реализации имущества Николая Тихоновца, бывшего владельца ГК «Феникс Петролеум». Список реализуемого имущества в судебном решении не раскрыт. Однако суд исключил из него несколько крупных объектов недвижимости, принадлежащих должнику. В частности, речь идет о половине дома площадью 530 кв. м и 1/2 доли участка площадью 2,4 тыс. кв. м, расположенных в элитном дачном поселке «Миллениум» (Московская область). Из перечня продаваемого имущества исключена также квартира в Перми площадью 67 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Millennium Park Фото: Millennium Park

Дачный поселок «Миллениум Парк» расположен в 19 км от Новой Риги и позиционируется элитным. Площадь поселка 331 га, здесь созданы десять водных каналов, пять тематических парков, семь озер. Согласно кадастровой карте, дом, который предлагалось продать в рамках банкротного дела господина Тихоновца расположен вблизи водоема «Парк Трех озер».

Причины исключения недвижимости в решении суда не названы. Предположительно речь может идти о единственном жилье должника, которое нельзя продавать в рамках процедуры несостоятельности. Ранее управляющий бизнесмена выносил на рассмотрение комитета кредиторов вопрос о предоставлении должнику замещающего жилого помещения взамен дома в парке «Миллениум».

Весной 2023 года Арбитражный суд Москвы признал Николая Тихоновца несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. С соответствующим заявлением в арбитраж обратилось ООО «Газпромнефть — Региональные продажи». Свои требования компания обосновывала наличием подтвержденной судом задолженности в размере более 243,4 млн руб. Эта сумма была взыскана судом в рамках гражданского иска по уголовному делу в отношении господина Тихоновца. В июле 2021 года он был признан виновным в хищении 243 млн руб. у ООО «Газпромнефть — Региональные продажи», в начале 2024 года освободился из колонии.