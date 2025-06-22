Минобороны: ВС РФ ударили по полигону ВСУ в Херсонской области

Расчет ракетного комплекса «Искандер-М» ударил по учебно-тренировочному полигону украинской армии в районе Давыдова Брода Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Ракетный удар был нанесен боеприпасом с кассетной боевой частью. Атака была совершена в момент наибольшего скопления личного состава противника, говорится в заявлении. В результате был уничтожен прикрывавший полигон расчет ПВО и более 10 автомобилей ВСУ.

Вчера военное ведомство отчитывалось о нанесении удара по инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе.