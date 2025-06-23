Белгородского вице-губернатора задержали без официальных заявлений

22 июня стало известно о задержании вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина. Об этом сообщили сразу несколько Telegram-каналов и местных ресурсов, эту информацию подтвердил и источник “Ъ” в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустэм Зайнуллин

Фото: правительство Белгородской области Рустэм Зайнуллин

Фото: правительство Белгородской области

Причины задержания неизвестны. Официально в правоохранительных органах и региональном правительстве сообщений на эту тему не было. По некоторым данным, задержание чиновника может быть связано с расследованием хищений при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Как ранее рассказывал “Ъ”, в региональном управлении МВД возбуждено дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие пока официально не раскрывало ни содержания уголовного дела, ни имен фигурантов. Из базы Белгородского облсуда следует: версия правоохранителей заключается в том, что после заключения договоров на строительство линий обороны у границы подрядчики посредством фиктивных операций могли переводить 20% авансов на расчетные счета сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей по бестоварным сделкам. После этого деньги обналичивались и передавались в том числе должностным лицам, ответственным за строительство и заключение контрактов. Суммы и названия фигурирующих в деле подрядных организаций не названы.

Оборонительные сооружения начали возводить в регионе в 2022 году, а в начале 2023-го местные власти рассказывали, что на работы потрачено порядка 10 млрд руб. федеральных денег.

Рустэм Зайнуллин работает на посту вице-губернатора Белгородской области с начала 2022 года. Он курирует имущественные и земельные отношения в регионе. До приезда в Белгород господин Зайнуллин работал в Удмуртии и Севастополе. В конце 2024 года чиновник полтора месяца отслужил в добровольческом отряде «Барс-Белгород».

Сергей Толмачев, Воронеж