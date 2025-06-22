На Дону ограничат повышение тарифов ЖКХ до 10,6%

Жители Ростовской области столкнутся с более умеренным повышением тарифов на коммунальные услуги по сравнению с другими субъектами России. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«С 1 июля 2025 года плата за жилищно-коммунальные услуги в регионе увеличится на 10,6%. Это значительно ниже общероссийского лимита повышения, который составляет 21,1%»,— пояснил руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области Алексей Лукьянов.

По словам господина Лукьянова, расценки на холодную воду, водоотведение, сжиженный газ и обращение с твердыми коммунальными отходами возрастут на 9,6%. Тарифы на отопление и природный газ поднимутся на 10,3%, а на электроэнергию — на 12,6%.

«Если экономически обоснованные тарифы превысят установленные, разницу покроет бюджет области, обеспечив населению оплату по сниженным ценам»,— рассказал Алексей Лукьянов.

Такой механизм призван снизить финансовую нагрузку на граждан и обеспечить стабильность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, уточняют в сообщении.

Валентина Любашенко