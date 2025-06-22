Татарстан получит 739,5 млн руб на строительство гостиниц в рамках нацпроекта

Татарстан получит 739,5 млн руб на строительство новых гостиниц в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета республики по туризму.

Средства направят на создание модульных гостиниц в Казани и 16 районах республики. Из общей суммы 536,4 млн руб — федеральные средства, а 203,1 млн руб — из республиканского бюджета.

В конкурсе Министерства экономического развития России победили 29 проектов из Татарстана, которые будут реализованы с 2025 по 2027 год. Ранее с 2022 по 2024 год аналогичная поддержка позволила завершить 34 проекта на сумму 441,6 млн руб.

Влас Северин