Штатное падение

Финал Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерс» обыграл «Эдмонтон Ойлерс», с точки зрения телевизионных рейтингов оказался похож на провал. Его аудитория по сравнению с аудиторией прошлогоднего противостояния тех же команд снизилась почти на треть. Падение обеспечил прежде всего резкий отток зрителей из США, которые, как выяснилось, куда охотнее смотрели февральский Турнир четырех наций для сборных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Флорида Пантерс» Александр Барков с Кубком Стэнли

Фото: Joe Cavaretta / South Florida Sun-Sentinel / AP Игрок «Флорида Пантерс» Александр Барков с Кубком Стэнли

Фото: Joe Cavaretta / South Florida Sun-Sentinel / AP

Данные по телевизионной аудитории завершившегося 17 июня финала Кубка Стэнли опубликовали AP и ESPN. Они оказались довольно любопытными.

Это была вторая подряд решающая серия play-off чемпионата НХЛ, в которой встретились «Флорида» и «Эдмонтон». В обеих американская команда взяла верх над канадской: в 2024 году — в семи матчах, в 2025-м — в шести. Но средняя телеаудитория их встреч в США и Канаде в нынешнем финале по сравнению с прошлогодним снизилась сразу на 27% — с 8,8 млн зрителей до 6,44 млн. Это чрезвычайно скромная цифра. С 2017 года хуже финалы смотрели всего дважды — в 2020 и 2021 годах. Но в тех случаях речь шла о сезонах, скомканных пандемией коронавируса.

Причем падение обеспечила только одна из двух стран. В Канаде нынешний play-off в целом и финал (его транслировали Sportsnet и TVA Sports) вызвали даже чуть более высокий интерес, чем год назад. Зато телеаудитория на 40% — с 4,2 млн зрителей в 2024 году до 2,5 млн в 2025-м — обвалилась в США, несмотря на то что «Флорида» яркими выступлениями, казалось, резко повысила собственную привлекательность, а ее лидеры — Сэм Беннетт, Александр Барков, Мэттью Ткачак, Сэм Рейнхарт, Сергей Бобровский — узнаваемость у хоккейных болельщиков.

Рассуждая о причинах феномена, The New York Times отметила, что у него может быть вполне «техническая» причина. По действующему медиаконтракту НХЛ, финальные серии в США поочередно показывают ABC и TNT.

При этом кабельный TNT в принципе уступает по охвату аудитории своему конкуренту и к тому же, как считают эксперты, гораздо больше, чем с хоккеем, ассоциируется с другими соревнованиями, которые транслирует,— например, чемпионатом Национальной баскетбольной ассоциации или теннисом.

При этом в 2025 году публика в США уже доказала, что хоккейные матчи могут вызывать у нее не менее сильный интерес, чем у канадской. Правда, продемонстрировала она это во время турнира иного формата — для национальных сборных. Средняя телеаудитория матчей группового этапа февральского Турнира четырех наций с участием звезд НХЛ, выступавших за команды Канады, США, Швеции и Финляндии, в Северной Америке составила 4,6 млн человек, а аудитория финала (в нем канадцы одолели американцев) получилась просто гигантской по масштабу для хоккея — 20 млн зрителей. И поделилась она практически поровну: 10,7 млн зрителей смотрели встречу в США, 9,2 млн — в Канаде.

Алексей Доспехов