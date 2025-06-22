На Дону все проверенные предприниматели получили предписания от Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области провело шесть проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 6 по 11 июня, по итогам которых во всех случаях выявили правонарушения и выдали предписания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Из общего числа инспекций две были плановыми, четыре — внеплановыми. Контроль деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления региона не проводился, поясняют в сообщении.

Согласно опубликованной информации, по результатам всех шести проверок инспекторы обнаружили правонарушения и направили предписания для их устранения. Общее количество выявленных нарушений составило 15. По итогам контрольных мероприятий наложили десять административных наказаний.

«Плановые проверки проводят, если компания или ИП есть в графике проверок на год. Внеплановые проверки назначают, если есть причина, например, выявлены индикаторы риска нарушения обязательных требований или поступила жалоба, что в магазине торгуют контрафактом, поэтому возникла угроза причинения тяжкого вреда здоровью и жизни граждан», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Валентина Любашенко