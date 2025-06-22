Глава СКР отреагировал на жалобы бойца СВО на распределение участков в Волжском

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о ходе процессуальной проверки по обращению о нарушении прав участника СВО из Волжского (ст.ст. 285, 293 УК РФ). Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Василий Семенов представит доклад об установленных в рамках проверочных мероприятий обстоятельствах. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

В обращении, опубликованном в СМИ, ветеран боевых действий из Волжского попросил господина Бастрыкина взять на контроль ситуацию с выделением бойцам СВО участков на окраине. С его слов, элитные места в результате постановлений получают другие граждане.

Павел Фролов