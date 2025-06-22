На Азовском побережье объявлено штормовое предупреждение

На Азовском побережье Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение о непогоде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», во второй половине этой ночи и в течение суток 23 июня на восточной части Азовского побережья прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидается сильный дождь, ливень с ухудшением видимости до 500-1000 м, гроза, град и ветер с порывами 20-25 м/с.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на территории Кубани с 23 по 24 июня пройдут сильные дожди и грозы. На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем.

Алина Зорина