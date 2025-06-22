На пожаре в Пензе погибла 23-летняя девушка, следствие проводит проверку

Следственный отдел по Первомайскому району Пензы приступил к проверке по факту гибели девушки при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Пожар произошел в ночь на сегодня, 22 июня, в квартире на первом этаже дома по ул. Вадинская в Пензе. Во время тушения огня пожарные нашли там тело 23-летней девушки. На погибшей не выявили каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия.

Согласно предварительным сведениям, к возникновению пожара могло привести неосторожное обращение с огнем. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося, предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. Как только проверка завершится, следствие примет процессуальное решение.

Павел Фролов