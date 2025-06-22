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В Краснодаре задержали местного жителя, пристававшего к подростку

В Краснодаре полиция задержала мужчину, который приставал к подростку на улице Автолюбителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

21 июня в полицию Краснодара поступило сообщение от очевидцев о том, что неизвестный приставал к подростку на улице. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину и доставили его в отдел.

Учитывая психическое состояние задержанного, его передали сотрудникам специализированного медицинского учреждения. По факту происшествия проводится проверка.

Алина Зорина

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