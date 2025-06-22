В Краснодаре задержали местного жителя, пристававшего к подростку
В Краснодаре полиция задержала мужчину, который приставал к подростку на улице Автолюбителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
21 июня в полицию Краснодара поступило сообщение от очевидцев о том, что неизвестный приставал к подростку на улице. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину и доставили его в отдел.
Учитывая психическое состояние задержанного, его передали сотрудникам специализированного медицинского учреждения. По факту происшествия проводится проверка.