Потребность в специалистах ОПК на Северном Кавказе снизилась на 30%

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Программа подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса на Северном Кавказе сократила потребность в специалистах на треть с 2021 года. Об этом сообщил на площадке Петербургского международного экономического форума ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.

В семи субъектах Северо-Кавказского федерального округа работают более 80 предприятий, выполняющих оборонные задачи.

«Когда мы только начали координировать эту работу, потребность составляла порядка 1 тыс. специалистов разных профессий. Прежде всего, это специалисты инженерной направленности, большая часть из них — специалисты среднего звена и рабочих профессий. Более чем на 30% эта потребность снизилась»,— пояснил господин Беспалов.

Северо-Кавказский федеральный университет координирует подготовку кадров для предприятий ОПК на Северном Кавказе. Профильный кадровый проект запустили в 2021 году. Он включает четыре этапа: сбор данных, работу с региональными предприятиями и высшими учебными заведениями, сопровождение заключения целевых договоров, приводятся в сообщении слова ректора СКФУ.

«Очень важно, чтобы и высшие учебные заведения, и учреждения СПО, которых около 200 в целом по Северо-Кавказскому федеральному округу, обеспечивали подготовку кадров в необходимом количестве, с необходимым уровнем знаний и компетенций. Эта задача в настоящий момент реализуется», — пояснил Дмитрий Беспалов.

Валентина Любашенко