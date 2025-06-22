В Лазаревском районе Сочи ограничили подачу воды

Специалисты «Водоканала» временно ограничили подачу воды в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничение водоснабжения наблюдается у жителей домов по улице Львовская. Работы по восстановлению подачи воды планируют завершить к 19:00.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что в городе началось строительство магистрального коллектора в микрорайоне Соболевка за 480 млн руб. Объект включен в перечень первоочередных мероприятий, одобренных правительством России.

Алина Зорина