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В Лазаревском районе Сочи ограничили подачу воды

Специалисты «Водоканала» временно ограничили подачу воды в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничение водоснабжения наблюдается у жителей домов по улице Львовская. Работы по восстановлению подачи воды планируют завершить к 19:00.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что в городе началось строительство магистрального коллектора в микрорайоне Соболевка за 480 млн руб. Объект включен в перечень первоочередных мероприятий, одобренных правительством России.

Алина Зорина

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